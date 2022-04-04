الجهاد في خانيونس تُشيع شهيدها "عيسى غالي" في موكب جنائزي مهيب

شيَّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة خانيونس، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد المجاهد عيسى أحمد غالي، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء خانيونس، الذي استشهد إثر إصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ.

وشارك في موكب التشييع قادة ومجاهدي سرايا القدس، وقيادات حركة الجهاد الإسلامي في محافظة خانيونس، وآلاف المواطنين، حيث انطلق الموكب الجنائزي من مسجد الرحمة وصولاً لمقبرة الشهداء غرب المحافظة .

وخلال كلمة له أشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي درويش الغرابلي بالدور الجهادي للشهيد غالي الذي أفنى وقته من أجل الجهاد والمقاومة .

وأثنى الغرابلي على مناقب وصفات الشهيد المجاهد عيسى التي تميز بها وجعلته محبوباً بين رفاقه وإخوانه المجاهدين في سرايا القدس.

وأضاف الغرابلي في كلمةٍ له في وداع الشهيد غالي: "كان شهيدنا -تقبله الله- يتقدّم الصفوف ويجهّز أسلحته ليقول للعدو الصهيوني أن المجاهدين لا يمكن أن يهدأ لهم بالٌ طالما أن هناك جرائم ترتكب ضد أبناء شعبنا"، مشيراً أنَّه جهز نفسه لمعركة التحرير الكامل ودحر العدو الصهيوني عن أرضنا، مستدركاً :"ولكن قدر الله شاء أن يرتحل محمد قبل هذه المعركة".

وتابع قائلاً: "شارك الشهيد في المعارك التي خاضتها السرايا لصد عدوان الاحتلال، والتي شرَّفت الأمة وأعادت الكرامة للأمة الإسلامية جمعاء، ووضعت أقدام شعبنا على طريق الانتصار.

وفي ختام كلمته وجَّه التحية لروح الشهيد الطاهرة التي ستبقى ترفرف في آفاق فلسطين وفي ساحات المسجد الأقصى حتى تحريره من دنس الاحتلال الغاصب.