مشاهدة مباراة ارسنال وكريستال بالاس بث مباشر الآن اليوم.. بث مباشر ارسنال وكريستال بالاس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Clarke ⚽️

🇪🇸 Hector Bellerin ⛔️

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jordi Osei-Tutu 🏆

🇫🇷 Matteo Guendouzi 🎯 ​



Our latest Loan Watch is here! 👇