مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة 3 الثالثة الموسم الخامس اليوم 2022 على اليوتيوب YouTube بث مباشر

مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة 3 الثالثة الموسم الخامس اليوم الثلاثاء الموافق 4-4-2022 على اليوتيوب YouTube ، ويبحث الملايين من الأشخاص في مختلف انحاء الدول العربية عن رابط مشاهدة هذا البرنامج الذي اشتهر بصورة رهيبة جدا خلال المواسم الماضية ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم كافة التفاصيل المتعلقة في هذا البرامج العظيم .

ونتيجة لعمليات البحث المتواصلة حول مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة 3 الثالثة الموسم الخامس على القنوات الناقلة ، وتقوم فكرة البرنامج على حالة إنسانية إذ يقدم المساعدات للفقراء والمساكين في معظم دول العالم ، وفيما يلي التفاصيل كاملة .

وقد عكف فريق فلسطين اليوم على وضع مواعيد عرض برنامج غيث قلبي اطمأن طيلة أيام شهر رمضان المبارك 2022 في تمام الرابعة والربع بتوقيت مصر، وفي تمام الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، ويحقق نسبة مشاهدات عالية جدًا .

إلى جانب ذلك ، وضع لكم فريق الموقع نبذة تعريفية عن هذا البرنامج وهو قلبي اطمأن وهو برنامج خيري تم عرضه لأول مرة في 18 مايو 2018، ويلتقي مقدم البرنامج غيث بحالات اجتماعية واقعية في العديد من البلدان العربية، ويقدم لها المساعدة كي تنهض وتواصل مشوار الحياة ، وفيما يلي تفاصيل أكثر .

هذا حال بعض المعلمين في الوطن العربي …يعملون بالمجان لأنهم يؤمنون بدورهم في بناء الأجيال.

Some teachers in the Arab world work without getting paid because they believe in empowering future generations#قلبي_اطمأن #غيث #رمضان #عالم_بلا_فقر#ramadan #Qalbyetmaan #ghaith pic.twitter.com/nZkGdRQ2Bz