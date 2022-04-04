سعر الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:10 ص
04 ابريل 2022
الذهب.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 4/4/2022، استقراراً في التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم سعر الذهب اليوم في فلسطين، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      197.54 شيكل      $61.66

سعر الذهب عيار 22 181.08 شيكل      $56.52

اسعار الذهب عيار 21      172.85 شيكل      $53.96

اسعار الذهب عيار 18      148.15 شيكل      $46.25

سعر الذهب عيار 14 115.23 شيكل      $35.97

سعر الذهب عيار 12 98.77 شيكل $30.83

اسعار أوقية الذهب   6,143 شيكل $1,918

اسعار جنيه الذهب   1,383 شيكل $431.65

اسعار كيلو الذهب    197,536 شيكل     $61,662

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

3 إبريل       198.45     173.65     148.84     115.76     99.23

2 إبريل       198.42     173.62     148.82     115.75     99.21

1 إبريل       198.16     173.39     148.62     115.59     99.08

31 مارس    198.81     173.96     149.11     115.97     99.40

30 مارس    197.90     173.17     148.43     115.44     98.95

29 مارس    197.25     172.59     147.94     115.06     98.62

28 مارس    198.88     174.03     149.17     116.02     99.44

27 مارس    202.56     177.24     151.92     118.16     101.28

26 مارس    202.55     177.24     151.92     118.15     101.28

25 مارس    202.13     176.86     151.60     117.91     101.06

متعلقات