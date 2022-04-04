يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 4/4/2022، استقراراً في التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم سعر الذهب اليوم في فلسطين، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 197.54 شيكل $61.66

سعر الذهب عيار 22 181.08 شيكل $56.52

اسعار الذهب عيار 21 172.85 شيكل $53.96

اسعار الذهب عيار 18 148.15 شيكل $46.25

سعر الذهب عيار 14 115.23 شيكل $35.97

سعر الذهب عيار 12 98.77 شيكل $30.83

اسعار أوقية الذهب 6,143 شيكل $1,918

اسعار جنيه الذهب 1,383 شيكل $431.65

اسعار كيلو الذهب 197,536 شيكل $61,662

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 إبريل 198.45 173.65 148.84 115.76 99.23

2 إبريل 198.42 173.62 148.82 115.75 99.21

1 إبريل 198.16 173.39 148.62 115.59 99.08

31 مارس 198.81 173.96 149.11 115.97 99.40

30 مارس 197.90 173.17 148.43 115.44 98.95

29 مارس 197.25 172.59 147.94 115.06 98.62

28 مارس 198.88 174.03 149.17 116.02 99.44

27 مارس 202.56 177.24 151.92 118.16 101.28

26 مارس 202.55 177.24 151.92 118.15 101.28

25 مارس 202.13 176.86 151.60 117.91 101.06