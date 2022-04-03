الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في باب العامود و يدفع ب 3000 شرطي للمنطقة

رفعت شرطة الاحتلال حالة التأهب القصوى عند باب العمود في القدس المحتلة مساء اليوم الأحد، و ذلك في ضوء توقعات بوقوع توترات صعبة الليلة في المنطقة.

و دفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات عسكرية، و نشرت نحو 3000 من أفرادها في البلدة القديمة.

كانت وسائل الإعلام العبرية قالت إن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد وصل إلى منطقة باب العامود بالقدس المحتلة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

يذكر أن ساحة باب العامود شهدت مواجهات عنيفة في رمضان الماضي، حين حاولت سلطات الاحتلال منع المقدسيين من التجمع فيها.

ومواصلة لتصعيدها اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابين بعد دهم وتفتيش عدد من المنازل في أحياء البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفتشت عددا من المحال التجارية والمنازل في الحي، مشيرة إلى اعتقال الشاب منذر الرجبي، بعد اقتحام منزله في حي بطن الهوى.

واقتحمت قوات الاحتـــلال منازل المقدسيين بشارع الواد في البلدة القديمة، وأجرت عمليات تفتيش بها.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب راضي الددو من شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، بعد أن داهمت عدة منازل وفتشتها.