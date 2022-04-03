بالصور الاحتلال يزعم أن شهداء الجهاد في جنين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية كبيرة في الداخل المحتل

كشفت مصادر عبرية مساء اليوم الاحد تفاصيل جديدة في عملية لاغتيال خلية سـرايا القـدس في جنين.

و أوضحت القناة العبرية الـ 12 أن الخلية تمكنت من تجاوز سيارة القوة الخاصة التابعة لجيش الاحتلال، والسير أمامها قبل أن تعود الخلية بالمركبة وتطلق النار تجاه القوة الخاصة.

و ادعت القناة العبرية الى أن خلية الجهاد الإسلامي التي اغتيلت في عرابة كانت في طريقها لتنفيذ عملية كبيرة في الداخل المحتل، واستبدلوا لوحة السيارة للوحة إسرائيلية ذات لون أصفر.

من جهتها كشفت القناة 13 العبرية أن "أبو لبدة وعباهرة وطوالبة اجتازوا سيارة وحدة اليمام ووصلوا إلى مدخل يعبد، ثم عادوا واشتبكوا مع الوحدة".

و نشرت مصادر عبرية صورا قالت انها للسيارة التي كان الشهداء يستقلونها، و52 رصاصه أطلقها أحد الشهداء قبل استشهاده.







