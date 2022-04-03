أبو حسنة : الأونروا مقبلة على أزمة مالية ونحن أمام معضلة كبيرة



أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا اليوم الأحد 3 ابريل 2022 ، أن الأزمة المالية قد بدأت ، وخاصة أن هناك بعض الدول المانحة أبلغتنا ألا نتوقع منها نفس تبرعات العام الماضي ، بالإضافة إلى تبليغ دول أخرى لتأجيل دفع التبرعات.

وقال أبو حسنة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" : "إن الأونروا كانت تطالب الدول المانحة بتقديم موعد الدفع بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية كل هذه الأمور تلقي بظلالها على الأونروا .

وأوضح :" لا نتحدث عن مبالغ محددة ومن المبكر الحديث عن مبالغ، ولكن في حال تأخر دفع الأموال سنكون في معضلة، موضحاً يجب ان لا نتوقع سقف محدد لموعد دفع الالتزامات من الدول المانحة.

وتابع أبو حسنة: "هناك أزمة مقبلة وهناك جهود كبرى تبذل لتجديد الدعم، مشيراً إلى أن موازنة العام الحالي لم ترتفع رغم ازدياد اللاجئين والأعباء على عاتق الوكالة الأممية.