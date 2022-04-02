القيادي بسام السعدي: دماء شهداء جنين لهيب الانتفاضة القادمة في كل الساحات

قال الشيخ بسام السعدي القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، إن شهداء فجر رمضان الأبطال في جنين، قدموا الواجب على الإمكان، وعززوا بوصلة المواجهة نحو القدس، معتبراً أنهم والشهداء الذين سبقوهم هم الشعلة اللاهبة التي ستشعل لهيب الثورة والانتفاضة القادمة.

وأضاف القيادي السعدي، أن الانتفاضة موحدة، وستشمل كل المقاومين الفلسطينيين على امتداد الوطن، مشيراً إلى أن ذلك النموذج المقاوم سيخرج كالعنقاء من تحت الرماد، وسيكون عصيآ على الكسر، وضامن للقوة والانتصار على العدو.

وأشاد السعدي، بأبناء شعبنا وأحرار أمتنا الذين يقفون سدآ منيعآ خلف خيار المقاومة في هذه اللحظات المصيرية، مؤكداً أن دماء الشهداء التي روت وتروي أرض فلسطين المقدسة، في هذا اليوم وكل يوم، ستكون شرارة الثورة التي ستمتد إلى ساحات أكبر، في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.