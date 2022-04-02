يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم السبت 2/4/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، حيث نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.42 شيكل $61.95

سعر الذهب عيار 22 181.89 شيكل $56.79

اسعار الذهب عيار 21 173.62 شيكل $54.21

اسعار الذهب عيار 18 148.82 شيكل $46.46

سعر الذهب عيار 14 115.75 شيكل $36.14

سعر الذهب عيار 12 99.21 شيكل $30.97

اسعار أوقية الذهب 6,171 شيكل $1,927

اسعار جنيه الذهب 1,389 شيكل $433.65

اسعار كيلو الذهب 198,423 شيكل $61,949

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 إبريل 198.16 173.39 148.62 115.59 99.08

31 مارس 198.81 173.96 149.11 115.97 99.40

30 مارس 197.90 173.17 148.43 115.44 98.95

29 مارس 197.25 172.59 147.94 115.06 98.62

28 مارس 198.88 174.03 149.17 116.02 99.44

27 مارس 202.56 177.24 151.92 118.16 101.28

26 مارس 202.55 177.24 151.92 118.15 101.28

25 مارس 202.13 176.86 151.60 117.91 101.06

24 مارس 203.69 178.23 152.77 118.82 101.84

23 مارس 201.79 176.57 151.34 117.71 100.89