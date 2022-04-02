تفاصيل جديدة: منفذا عمليتي بئر السبع والخضيرة لم يتلقا تعليمات من "داعش"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت 2/4/2022، تفاصيل جديدة حول العمليات الأخيرة التي جرت في الداخل الفلسطيني ومن بينها عمليات بئر السبع والخضيرة.

وقالت الصحيفة: "إن تقديرات ما تسمى المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" تشير إلى أنه لا دليل على تلقي منفذي عملية بئر السبع والخضيرة تعليمات من "داعش".

وأشارت إلى أن موجة العمليات الفردية سوف تستمر بشكل أوسع خلال شهر رمضان.

ولفتت الصحيفة إلى أن "المؤسسة الأمنية تواجه صعوبة في تقدير المدة التي ستستمر فيها موجة العمليات، بسبب خصائص تنفيذ العمليات التي لا تحتوي على بنية تنظيمية ولا اتصالات".

وكانت عملية دهس وطعن، في مدينة بئر السبع أدت الثلاثاء الماضي إلى مقتل 4 "إسرائيليين"، فيما أدى إطلاق النار في مدينة الخضيرة يوم الأحد، إلى مقتل شرطيين "إسرائيليين" اثنين.