بينت يتوعد هجمات المقاومة

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، أمس الجمعة: "إن "إسرائيل" ستتغلب على الموجة الأخيرة من الهجمات الفلسطينية" وكتب بينيت على تويتر إن السلطات "لا تقف مكتوفة الأيدي، وتتخذ مبادرات لإحباط هجمات مستقبلية محتملة".

وأشار بينيت "لقد اتخذنا بالفعل إجراءات مكثفة ضد أولئك الذين يدعمون نشطاء المقاومة ، لقد نشرنا الشرطة والجنود في جميع أنحاء البلاد".

وأكد نفتالي بينيت أن حكومته "ستكثف نشاطاتها لضبط الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي"، مشيرًا إلى أن "معظم المواطنين العرب يرغبون في ذلك ويؤيدون الشرطة في مكافحتها العنف والإجرام". وأضاف بينيت على صفحته في شبكة فيسبوك أن "عدد قطع السلاح هذه يقدَّر بمئات الآلاف."

وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة بعد أن وقعت ثلاث عمليات ضد الاحتلال في بئر السبع وبني براك ومدينة الخضيرة أدت إلى مقتل 11 "إسرائيليا" في هجمات منفصلة في حيث عززت القوات الإسرائيلية الإجراءات الأمنية وشنت مداهمات اعتقال في الضفة الغربية وفي المثلث الشمالي.