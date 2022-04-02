القيادي عدنان يدعو للاحتشاد عند مفرق عرابة ردا على جريمة الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان فجر اليوم السبت، أن جريمة الليلة على مفترق عربية جنوب جنين، لن تكسر إرادة شعبنا، مشيرا إلى أن كل أسماء الشهداء التي يتم تداولها غير صحيحة حتى اللحظة.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي: "جريمة جديدة من الاحتلال فقد تعرضت المركبة لعشرات الرصاصات ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمركبة فهو يريد الإجهاز على الجرحى".

ودعا عدنان، جماهير شعبنا للاحتشاد الآن عند مفرق عرابة بجنين.

استشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، وأصيب جنديين "إسرائيليين" باشتباك مسلح وقع فجر اليوم السبت، عند دوار عرابة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر محلية، فإن أسماء الشهداء جاءت كالتالي: خليل طوالبة من جنين، وصائب عباهرة من بلدة اليمون، سيف ابو لبدة من طولكرم.

هذا، وأطلق جيش الاحتــلال "الإسرائيلي"، بعد منتصف الليلة، النار تجاه مركبة بالقرب من دوار عرابة في مدينة جنين شمال القدس المحتلة، وسط أنباء عن ارتقاء شهداء.