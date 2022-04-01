موعد رمضان 2022 في الكويت

موعد شهر رمضان 2022 في الكويت ، ويبحث الملايين من المواطنين في جميع سكان الدولة عن موعد بداية هذا الشهر الكريم عبر محركات البحث على الانترنت وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل.

موعد شهر رمضان 2022 في الكويت

وفي تاريخ 3-1-2022 فقد علق رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، في تصريح صحفي، عن موعد شهر رمضان المبارك 1443 وكيفية خطوات أو طريقة حساب الموعد وفق الدراسات الفلكية .

متى رمضان 2022 في الكويت

وأوضح الجروان ، خلال حديثه لاحد الوسائل الإعلامية المحلية ، أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا. وقد أشار رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك ، فإن هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

ويحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً: ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا: يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثًا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.