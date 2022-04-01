الأسير عصام زيود يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم الجمعة، بأن الأسير المجاهد عصام محمد سليم زيود (37 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى ستة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 01/04/2006م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (25) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر، أن الأسير المجاهد عصام زيود ولد بتاريخ 17/02/1985م؛ وهو أعزب؛ وهو شقيق الأسير المجاهد مؤيد زيود المحكوم بالسجن (25) عامًا والمعتقل منذ تاريخ 11/09/2002م، ويقبع الأسيران الشقيقان عصام ومؤيد حاليًا في سجن النقب الصحراوي.