تنويه مهم من شركة توزيع كهرباء غزة

أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، مساء اليوم الخميس، تنويهًا مهمًا بشأن حملة نقاطك بالدفع النقدي في شهر رمضان 2022.

إليك التنويه من كهرباء غزة، التالي:_

الأخوة مشتركينا الملتزمين معنا حفظكم الله ورعاكم

سيتم بإذن الله الاعلان عن تفاصيل حملة نقاطك خلال الأسبوع الأول من انطلاق حملتنا خلال الشهر الفضيل " حملة رمضان الخير إلك وللغير" ، حيث أنها تشمل الفئات الملتزمة بالدفع النقدي خلال الفترة (1/1/2021 وحتى 31/3/2022)

الملتزمين بنظام مسبق الدفع خلال الفترة المذكورة

الملتزمين بنظام السداد الآلي خلال نفس الفترة

انتظرونا قريبا لاطلاعكم على التفاصيل عبر متابعة منافذ الشركة الإعلامية ومن خلال مراكز العناية بالمشتركين كل في محافظته وكذلك عبر الرقم 133

كل عام وأنتم بألف خير