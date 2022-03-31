امساكية رمضان 2022 في بريطانيا، يبحث المسلمون في كل مختلف بلدان العالم عن امساكية رمضان، وخاصة من اقتراب قدوم الشهر الفضيل، للتعرف على موعد الإفطار وموعد السحور، وللاطلاع على المواقيت الدقيقة للأذان والصلوات، وخاصة في الدول غير المسلمة، التي تطغى عليها الفئات غير المسلمة في الدول الأوروبية والأجنبية، وقلة إقامة الأذان في تلك الدول، لهذا فهي من الأدوات المهمة في هذا الشهر الفضيل، فهم يبحثون عنها عبر مواقع الإنترنت، وأحيانا يفضلون الحصول عليها ورقية، وتثبيتها في أمام أعينهم في منازلهم.

امساكية شهر رمضان في بريطانيا

وفي هذا الأوقات من كل عام يشرع المسلمون في البحث عن امساكية رمضان 2022 في بريطانيا، وخاصة مع بقاء يومين فقط على حلول الشهر العظيم، الذي ينتظره المسلمون في كل بقاع الأرض، فهو يُعد من خير شهور السنة، لأنه يحمل في جعبته الكثير من الخير والأجر والثواب، ويحرص المسلمون على استثمار أوقاته بكل تفاصيلها في الأعمال الصالحة وقراءة القرآن والعبادات، وذلك من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لإرفاق امساكية شهر رمضان في بريطانيا، لكي يستفيد منها المسلمون في المملكة المتحدة.

امساكية شهر رمضان 2022 في بريطانيا

والمرصد الفلكي يشير إلى قدوم شهر رمضان يوم 2 ابريل 2022 المقبل، لكن يبدأ الصيام فعليا بعد رؤية هلال رمضان من مصادر موثوقة، لهذا يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمصان 2022 في بريطانيا، وهو ما نشرناه لكم في هذه المقالة.

امساكية رمضان في بريطانيا

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