امساكية رمضان 2022 في الهند، يومان فقط على قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ المسلمون في البحث عن امساكية شهر رمضان في بلادهم، لتوضح الرؤية عندهم بكل التفاصيل المتعلقة بمواقيت الصلاة والأذان والإقامة، وموعد السحور والإفطار والشروق، فهي تعد مهمة لهم، وخاصة في البلاد غير المسلمة التي تعتمد كثيرا على امساكية رمضان في معرفة المواقيت الخاصة بالشهر الفضيل، كون المساجد والأذان قليلة جدا في تلك المناطق، كما أن نسبة المسلمين ضعيفة مقارنة بغير المسلمين في تلك البلاد.

امساكية شهر رمضان 2022 في الهند

وقبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة تتصدر مواقع البحث عبر الانترنت في البحث عن امساكية رمضان 2022 في الهند، فهي توضح أدق التفاصيل فيما يتعلق بكل المواقيت الخاصة بالشهر الفضيل، بما فيها موعد السحور والإفطار، فكل دولة تختلف مواقيتها عن الأخرى، وفق موقعها من خط الاستواء أو وفق طبيعتها الجغرافية، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، في ارفاق امساكية شهر رمضان 2022 في الهند، فالمسلمون هناك بأمس الحاجة فيما يتعلق بالاطلاع على مواعيد ومواقيت الصوات والفطور والسحور في الشهر العظيم.

كم يوم باقي على رمضان 2022

ويبحث المسلمون في كل دول العالم، عن موعد رمضان وكم يوم باقي على رمضان 2022، فمن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022، يوم 2 ابريل 2022- 1443 هـ، وفق ما صدر عن المرصد الفلكي، لكن رؤية هلال تثبت أول أيام الصوم بعد رؤية هلال الشهر الفضيل من مصادر موثوقة.

امساكية رمضان في الهند

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الاثنين 30 02 مايو، 2022 04:56 ص 06:18 ص 12:43 م 03:59 م 07:08 م 08:38 م