تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأحد
13° - 11°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.21
يورو
3.53
جنيه مصري
0.17
دينار أردني
4.53
جنيه إسترليني
4.24
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
شاهد: وداع حزين للشهيد سند أبو عيطة في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:01 ص
31 مارس 2022
متعلقات
بالفيديو والصور
شاهد: توزيع حلويات وسط مدينة جنين احتفاءً بالعملية البطولية
09:32 م
محدث
بالفيديو: مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل غرب جنين
03:10 م
بالفيديو
شاهد: إصابة جندي "إسرائيلي" خلال تبادل إطلاق نار في جنين
08:44 ص
وزارة الصحة: 7 إصابات بينها 3 خطيرة في اقتحام مخيم جنين
08:23 ص
عاجل