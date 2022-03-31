بالفيديو شاهد: وداع حزين للشهيد سند أبو عيطة في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:01 ص
31 مارس 2022
وداع حزين
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