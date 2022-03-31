بالفيديو عضو الكنييست المتطرف "إيتمار بن غفير" ينسحب من الأقصى

انسحب عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" من المسجد الأقصى المبارك، بعد أن اقتحم باحاته صباح اليوم الخميس 31 مارس 2022، بحماية مشددة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي".

وكان عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" اقتحم صباح اليوم الخميس 31 مارس 2022، باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وقام بجولة استفزازية في باحات المسجد الاقصى صباح اليوم الخميس يوجه خلالها تهديدات للفلسطينيين.

وقررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الأربعاء 30 مارس 2022، السماح لعضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى غداً.