امساكية رمضان 2022 في تونس، شهر رمضان بات على الأبواب، لم يتبقى على حلول الشهر الفضيل سوى أيام قليلة، فهو شهر ينتظره المسلمون في ميع بقاع الأرض المختلفة، سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو الأجنبية، فهو يحمل في طياته الخير والبركة والثواب والأجر العظيم، كما إنه شهر المغفرة والرحمة، فأيامه كلها مغفرة وعتق من النار، لهذا يعد من أفضل شهور السنة، ويستقبله المسلمون بكل حب وسعادة وابتهاج، ويحتفلون بقدومه بكل الطرق الممكنة.

امساكية رمضان في تونس

إضافة إلى أن شهر رمضان يعد من أعظم شهور السنة، وينتظره المسلمون على أحر من الجمر، إلا أنهم يبحثون أيضا عن امساكية رمضان 2022 في تونس، للاطلاع على مواقيت الصلاة والأذان والسحور والإفطار، فالمسلمون بشكل عام يفضلون الاطلاع على امساكية رمضان في تونس، بشكل خاص، لأنها توضح جميع المواقيت بأدق التفاصيل، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الجار 2022- 1443 هـ، للاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بمواعيد السحور والفطور والأذان والإقامة في الشهر الفضيل.

موعد أول يوم رمضان في تونس

ويبحث الشعب التونسي عن موعد أول يوم رمضان في تونس، ومن المقرر أن يحل على الشعب التونسي شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022، في يوم 2 ابريل 2022، وفق المرصد الفلكي، لكن الرؤية تتضح بعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك، فيبدأ المسلمون الصيام في اليوم التالي.

امساكية شهر رمضان 1443 هـ في تونس

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:37 ص 06:11 ص 12:30 م 04:05 م 06:50 م 08:20 م

الاثنين 2 04 أبريل، 2022 04:35 ص 06:09 ص 12:30 م 04:05 م 06:51 م 08:21 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:33 ص 06:08 ص 12:30 م 04:06 م 06:52 م 08:22 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:32 ص 06:07 ص 12:29 م 04:06 م 06:52 م 08:22 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:30 ص 06:05 ص 12:29 م 04:06 م 06:53 م 08:23 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:28 ص 06:04 ص 12:29 م 04:06 م 06:54 م 08:24 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:27 ص 06:02 ص 12:29 م 04:06 م 06:55 م 08:25 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:25 ص 06:01 ص 12:28 م 04:07 م 06:56 م 08:26 م

الاثنين 9 11 أبريل، 2022 04:23 ص 05:59 ص 12:28 م 04:07 م 06:57 م 08:27 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:22 ص 05:58 ص 12:28 م 04:07 م 06:58 م 08:28 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:20 ص 05:57 ص 12:28 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:18 ص 05:55 ص 12:27 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:17 ص 05:54 ص 12:27 م 04:08 م 07:00 م 08:30 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:15 ص 05:52 ص 12:27 م 04:08 م 07:01 م 08:31 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:13 ص 05:51 ص 12:27 م 04:08 م 07:02 م 08:32 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:12 ص 05:50 ص 12:26 م 04:08 م 07:03 م 08:33 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:10 ص 05:48 ص 12:26 م 04:08 م 07:04 م 08:34 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:08 ص 05:47 ص 12:26 م 04:09 م 07:05 م 08:35 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:07 ص 05:46 ص 12:26 م 04:09 م 07:06 م 08:36 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:05 ص 05:45 ص 12:25 م 04:09 م 07:06 م 08:36 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:03 ص 05:43 ص 12:25 م 04:09 م 07:07 م 08:37 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:02 ص 05:42 ص 12:25 م 04:09 م 07:08 م 08:38 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:00 ص 05:41 ص 12:25 م 04:09 م 07:09 م 08:39 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 03:58 ص 05:39 ص 12:25 م 04:09 م 07:10 م 08:40 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 03:57 ص 05:38 ص 12:25 م 04:10 م 07:11 م 08:41 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 03:55 ص 05:37 ص 12:24 م 04:10 م 07:12 م 08:42 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 03:54 ص 05:36 ص 12:24 م 04:10 م 07:13 م 08:43 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 03:52 ص 05:35 ص 12:24 م 04:10 م 07:14 م 08:44 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 03:51 ص 05:34 ص 12:24 م 04:10 م 07:14 م 08:44 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 03:49 ص 05:32 ص 12:24 م 04:10 م 07:15 م 08:45 م