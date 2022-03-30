وفد من مجموعة بنك فلسطين وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص وريادة الأعمال يبحثون مع وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية سبل تعزيز التعاون المشترك

فلسطين اليوم

رام الله_ التقى وفد من مجموعة بنك فلسطين، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وريادة الأعمال، إضافة إلى مجموعة من الرياديين مع وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية أوسيرين أرمونتيا، وذلك على هامش زيارتها لفلسطين.

وناقش المشاركون مع الوزيرة أرمونتيا خلال لقاء الطاولة المستديرة، الذي عقد في مركز القطان بمدينة رام الله، جملة من القضايا التي تتعلق بالوضع التكنولوجي، والخدمات المالية الرقمية في فلسطين، لا سيما آليات تطوير وتعزيز مكانة ودور المرأة، والشباب، والرياديين في مجالي تكنولوجيا الأعمال، والبيئة الرقمية.

وبحث المشاركون مع الوزيرة أرمونتيا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وتطوير الخدمات المالية التكنولوجية الـ Fintech، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الليتوانية في مجال تدريب الرياديات والرياديين والشباب، لتعزيز وصقل مهاراتهم وتمكينهم من تطوير مشاريعهم في المستقبلية، ما يسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.

وأطلع المشاركون أرمونتيا، إلى ما وصل إليه قطاع التكنولوجيا والرقمنة، واحتياجات الرياديين والشركات التكنولوجية الناشئة في فلسطين، مؤكدين أن هناك العديد من الفرص الكامنة التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها لتطوير الخدمات المالية التكنولوجية الـ Fintech، بما يخدم جهود النهوض ببيئة الريادة والاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني على حد سواء.

بدورها أبدت الوزيرة استعدادها للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والرقمنة، والخدمات المالية، وتوفير كافة أشكال الدعم لهذا القطاع وتعزيز مكانته، مشيدة في الوقت ذاته بالخبرات والجهود التي تبذلها مؤسسات القطاع الخاص لتحسين البيئة التكنولوجية في فلسطين وتطويرها.

يذكر أن هذا اللقاء عُقد بمشاركة مجموعة الاتصالات الفلسطينية للابتكار - فكرة، وصندوق "ابتكار"، ومجموعة بنك فلسطين ممثلة بحاضنة "إنترسيكت"، وشركة "بال بي"، ومجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، وعدد من الرياديين والشركات الناشئة.