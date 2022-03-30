إصابة مدرب ريال مدريد بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، عن إصابة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفيروس كورونا.

وخضع المدرب الإيطالي لفحص إيجابي لكورونا خلال فحوصات روتينية للاعبين والموظفين في نادي العاصمة مدريد، غداة إشرافه على مران الفريق الثلاثاء.

ويخضع أنشيلوتي حالياً للإجراءات الصارمة للمصابين بالفيروس بالتزامن مع حجر نفسه في منزله، من دون التأكد ما إذا سيكون متواجداً على مقاعد المدربين خلال مباراة فريقه، السبت، أمام مضيفه سلتا فيغو ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من "لا ليغا".

وفي حال غيابه، سيحل بدلاً منه نجله ومساعده دافيدي في ملعب بالايدوس.

ويأمل "الميرينغي" في أن يستعد محلياً بأفضل طريقة ممكنة لمواجهته في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام حامل اللقب تشلسي الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

وانضم أنشيلوتي إلى لائحة طويلة من اللاعبين في ريال سبق لهم أن لأصيبوا بكورونا أبرزهم داني كارفاخال والبلجيكي إدين هازار ومواطن الأخير الحارس تيبو كورتوا والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 66 نقطة، متقدماً بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر إشبيلية، فيما يحتل غريمه اللدود برشلونة المركز الثالث متأخراً بفارق 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة.