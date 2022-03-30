أول الغيث قنبلة

تفاصيل أولى العمليات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

تشكلت الخلية العسكرية الأولى لحركة الجهاد الإسلامي في صيف 1982م، وكان مسؤول الخلية آنذاك الأخ المجاهد المرحوم أحمد أبو حصيرة (أبو العبد)، والذي قام بدوره بتنظيم المجاهد محمد الحسني حيث كلّف الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي حينها الشهيد القائد عبد الله السبع بتأمين العتاد لهم.

ووفق ما أكده الأخوين المجاهدين أبو حصيرة والحسني خلال تأريخنا لتلك الفترة فإنهم قاموا بمجموعة من العمليات والتي حوكموا بسببها حينما تم اعتقالهم مطلع العام 1986م، وفيما يلي 8 عمليات نفّذت ما بين العام 1983م وحتى العام 1986م:

1- إلقاء قنبلة على مبنى الإدارة المدنية بغزة (أبو خضرة).

2- إلقاء قنبلة على سجن غزة المركزي (السرايا).

3- زرع عبوة ناسفة عند بنك ليئومي (لم تنفجر).

4- إلقاء قنبلة على دورية قرب منتزه البلدية.

5- إلقاء قنبلتين على المقر الرئيسي لقيادة الجيش الصهيوني بغزة (المجلس التشريعي حاليًا) انفجرت منهما واحدة فقط (في يومين متتاليين).

6- إلقاء قنبلة على سجن غزة المركزي (السرايا).

7- إلقاء قنبلة على دورية في ساحة غزة.

وبعد عملية قنبلة الساحة تم اعتقال الأخ أحمد أبو حصيرة صبيحة 18/02/1986م، ومن خلال حديثنا معه أكد أن عمليته البطولية كانت في مساء 17/02/1986م، وعلى إثر هذه العملية تم اعتقال كلًا من الدكتور المجاهد المؤسس فتحي الشقاقي والمجاهدين محمد الحسني وأحمد مهنا وكذلك تم مطاردة المجاهد إبراهيم شحادة (الضبع) الذي استطاع مغادرة البلاد بعد عملية المطاردة.

وتم إصدار الحكم بالسجن 35 عامًا على المرحوم أحمد أبو حصيرة، وبالسجن 30 عامًا على المجاهد محمد الحسني، وصدر حكمًا بالسجن الفعلي 4 سنوات ونصف و5 سنوات مع وقف التنفيذ على الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي رحمة الله عليه.

ملاحظة// تم الإفراج عن المجاهدين أبو حصيرة والحسني في صفقة وفاء الأحرار عام 2011م، فيما تم إبعاد الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي من السجن مباشرة إلى لبنان بتاريخ 17/08/1988م، وكذلك تم إبعاد المجاهد أحمد مهنا من السجن إلى لبنان أيضًا بتاريخ 14/12/1988م حيث وافته المنية في الشام رحمه الله عليه بتاريخ 01/01/2015م.

حديثنا في المرة القادمة عن عملية باب المغاربة بتاريخ 15/10/1986م