اجتماع "للكابينت" اليوم في أعقاب عملية "بني براك" ووزير الاستخبارات يقطع زيارته للإمارات

قرر وزير الاستخبارات "الإسرائيلي" "اليعازر شتيرن" قطع زيارته للأمارات والعودة فوراً للمشاركة في اجتماع الكابينت المقرر اليوم في أعقاب عملية "بني براك".

وكانت القناة 12 العبرية أفادت، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، سيجتمع اليوم في أعقاب عملية "بني براك"، وأسفرت عملية بني براك قرب تل أبيب عن مقتل 5 صهاينة وإصابة آخرين واستشهاد منفذ العملية التي زعمت وسائل الإعلام العبرية إنه من بلدة يعبد بجنين، بمساعدة اثنين آخرين.

ووفق إحصائية العمل المقاوم فإن 11 صهيونياً قتلوا خلال أسبوع في 3 عمليات ضربت العمق الإسرائيلي.