الناطق باسم حركة الجهاد: رسالة شعبنا في يوم الأرض بأنه متمسك ومتجذر في هذه الأرض حتى العودة

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 إن رسالة شعبنا الفلسطيني في يوم الأرض بأنه متمسك ومتجذر في هذه الأرض حتى العودة والتحرير .

وبين سلمي أن الدماء التي سالت وثأرت في بئر السبع والخضيرة وتل الربيع دليل على وحدة وصلابة موقف الشعب الفلسطيني وتجسيد للهوية الوطنية، مشيراً إلى أن شعبنا لا يقبل التراجع أو التنازل عن حقوقه، وسيبقى الصوت الفلسطيني صادحاً في كل الساحات ما يجعل قضيته حاضرة وبقوة.

ودعا سلمي الجماهير الفلسطينية لإحياء فعاليات يوم الأرض والاشتباك مع العدو الصهيوني في كل نقاط التماس.

وحيا الجماهير الفلسطينية المقاومة التي تؤكد على نهج وخيار المقاومة وترفض كل مشاريع التسوية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.