مواجهات في جنين .. اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء30/3/2022، منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية تل أبيب في بلدة يعبد في محافظة جنين بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية:"إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وحققت مع افراد عائلة حمارشة، بينما فرضت حصارا على البلدة.

وشهدت البلدة مواجهات عنيفة فجر وصباح اليوم، تخللها اشعال الشبان للإطارات المطاطية في الشوارع لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من البلدة هما، ربيع حمارشة، ومهدي حمارشة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة عُرف منهم:

1. محمد ماجد حسن- رام الله

2. حسين عبيات- بيت لحم

3. الفتى خالد مراد شتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية

4. الفتى طارق حكمت اشتيوي- كفر قدوم

5. الفتى مجدي ماجد جمعة- كفر قدوم

6. الفتى عوض منصور عبيد- كفر قدوم

7. محمود سناقرة- مخيم بلاطة بنابلس

8. ربيع حمارشة- يعبد جنوب جنين

9. مهدي حمارشة- يعبد

10. قدري الغوادرة- بير الباشا قرب جنين

11. طارق عبيات- بيت لحم

12. محمد الشويكي- بيت لحم

13. آية الله محمد شحادة- بيت لحم

14. صدام ساهر البرغوثي - بيت ريما شمال غرب رام الله

15. علي مصطفى عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله

16. يوسف ناصر عطا- دير أبو مشعل

17. محسن محمد محسن- بيت أمر شمال الخليل (تم اعتقاله على حاجز حوارة)

18. حمودة سعود- بيت أمر (تم اعتقاله على حاجز حوارة)

19. محمد غازي زعاقيق- بيت أمر (تم اعتقاله على حاجز حوارة)

٢٠. المحرر عدنان حمارشة- يعبد

٢١. محمود ابو بكر- يعبد

٢٢. عمرو جمال الشيخ خليل- مخيم بلاطة

٢٣. محمود نمر- دير أبو مشعل

٢٤. جعفر عياض غوادرة- بير الباشا

٢٥. مفيد نعالوة- طولكرم

٢٦. أحمد أبو رومي- القدس