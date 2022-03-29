عباس يُدين عملية "تل أبيب"

أدان رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، العملية الفدائية التي نفدها مقاومون فلسطينيون قرب "تل أبيب"، والتي أدت إلى مقتل 5 "إسرائيليين".

وقال عباس: "أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية"، على حد قوله.

وحذّر عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "دوامة العنف" تؤكد أن "السلام" الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" وشعوب المنطقة. وفق ما صرح به.

وقتل خمسة "إسرائيليين" وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب "تل أبيب".

ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي "بني براك ورمات جان".

وقالت صحيفة معاريف العبرية: إن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.