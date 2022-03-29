سرايا القدس-كتيبة جنين تحذر العدو من أي محاولة دخول وعربدة واقتحام لجنين ومخيمها

باركت سرايا القدس-كتيبة جنين، عملية "تل أبيب" البطولية، التي زمجر فيها أبطال، انطلقوا من عرين الثورة جنين، مؤكدة أن هذه العمليات هي رد فعل مشروع من شعبنا الثائر في الضفة والداخل وغزة، الذين لا ينامون على ضيم، ونحذر العدو من أي محاولة دخول وعربدة واقتحام لجنين ومخيمها.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين: "من جنين الثورة والفداء، يخرج الأبطال؛ ليزمجروا في عقر دار الصهاينة المجرمين، انتقاماً لدماء الشهداء وثأراً لصرخات الثكالى، ورداً على جرائم هذا المحتل الغاصب، من بئر السبع إلى الخضيرة إلى تل أبيب، زمجر الأبطال والغيارى على أرضهم وعرضهم، واليوم في عمق كيان العدو، كانت الصاعقة من جنين الصمود والثورة".

نص البيان كما ورد وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية:-

{وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ﻿ الرُّعْبَ}

الله أكبر الله أكبر الله أكبر... الله أكبر ناصر المستضعفين ومعز المؤمنين

من جنين الثورة والفداء، يخرج الأبطال؛ ليزمجروا في عقر دار الصهاينة المجرمين، انتقاماً لدماء الشهداء وثأراً لصرخات الثكالى، ورداً على جرائم هذا المحتل الغاصب، من بئر السبع إلى الخضيرة إلى تل أبيب، زمجر الأبطال والغيارى على أرضهم وعرضهم، واليوم في عمق كيان العدو، كانت الصاعقة من جنين الصمود والثورة.

تبارك كتيبة جنين عملية تل أبيب البطولية، التي زمجر فيها أبطال، انطلقوا من عرين الثورة جنين، ونؤكد أن هذه العمليات هي رد فعل مشروع من شعبنا الثائر في الضفة والداخل وغزة، الذين لا ينامون على ضيم، ونحذر العدو من أي محاولة دخول وعربدة واقتحام لجنين ومخيمها.

سرايا القدس-كتيبة جنين

الثلاثاء 29 مارس 2022م