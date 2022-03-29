امساكية رمضان 2022 في العراق، بقيت 4 أيام على حلول شهر رمضان المبارك لعام 2022 ميلادي- 1443 هجري، وهو شهر ينتظره جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، فهو من الشهور العظيمة التي تحمل في جعبتها الخير والأجر والثواب، ولأن مواعيد ومواقيت الصلوات والإفطار والسحور تختلف من دولة إلى أخرى، فيضطر المسلمون للبحث عن إمساكية شهر رمضان الفضيل كل في دولته، للاطلاع على مواعيد ومواقيت الصلوات والإقامة، وخاصة موعد السحور والإفطار، لأنهم يصومون ساعات طويلة دون تناول أي طعام أو شراب.

امساكية رمضان في العراق

ولأن شهر رمضان اقترب، يبدأ المسلمون في البحث عن امساكية رمضان 2022 في العراق، لأنه خير البركة والأجر والثواب، والعتق من النار، إضافة إلى أن امساكية رمضان توضح بصورة تفصيلية مواعيد الصلوات ومواعيد الإفطار والسحور في أيام الشهر الفضيل جميعها، لهذا فهي مهمة لجميع المسلمين في مختلف بقاع الأرض، ولكل تلك الأسباب يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر امساكية شهر رمضان في معظم دول العالم العربية والإسلامية والأوروبية، لتوضح للمسلمين أدق التفاصيل حول مواعيد الأذان والإقامة والسحور والفطور.

امساكية شهر رمضان في العراق- موعد رمضان في العراق

وفي العادة، يبحث المسلمون في العراق عن موعد أول يوم رمضان 2022، كما يبحثون عن امساكية شهر رمضان في العراق- موعد رمضان في العراق، ومن المتوقع أن يحل شهر رمضان المبارك على المسلمين في الثاني من شهر ابريل المقبل للعام الجاري 2022، وذلك وفق المرصد الفلكي، بينما يثبت أول يوم للصيام عند رؤية هلال الشهر الفضيل من جهات موثوقة.

امساكية رمضان 1443 هـ في العراق

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الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:27 ص 05:56 ص 12:14 م 03:47 م 06:31 م 08:01 م

الاثنين 2 04 أبريل، 2022 04:25 ص 05:55 ص 12:13 م 03:47 م 06:32 م 08:02 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:24 ص 05:54 ص 12:13 م 03:47 م 06:32 م 08:02 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:22 ص 05:52 ص 12:13 م 03:47 م 06:33 م 08:03 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:21 ص 05:51 ص 12:13 م 03:48 م 06:34 م 08:04 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:19 ص 05:50 ص 12:12 م 03:48 م 06:35 م 08:05 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:18 ص 05:49 ص 12:12 م 03:48 م 06:35 م 08:05 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:16 ص 05:47 ص 12:12 م 03:48 م 06:36 م 08:06 م

الاثنين 9 11 أبريل، 2022 04:15 ص 05:46 ص 12:11 م 03:48 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:13 ص 05:45 ص 12:11 م 03:48 م 06:38 م 08:08 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:12 ص 05:43 ص 12:11 م 03:48 م 06:38 م 08:08 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:10 ص 05:42 ص 12:11 م 03:48 م 06:39 م 08:09 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:09 ص 05:41 ص 12:10 م 03:48 م 06:40 م 08:10 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:07 ص 05:40 ص 12:10 م 03:48 م 06:41 م 08:11 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:06 ص 05:39 ص 12:10 م 03:48 م 06:41 م 08:11 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:04 ص 05:37 ص 12:10 م 03:48 م 06:42 م 08:12 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:03 ص 05:36 ص 12:09 م 03:48 م 06:43 م 08:13 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:01 ص 05:35 ص 12:09 م 03:48 م 06:43 م 08:13 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:00 ص 05:34 ص 12:09 م 03:48 م 06:44 م 08:14 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 03:59 ص 05:33 ص 12:09 م 03:49 م 06:45 م 08:15 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 03:57 ص 05:31 ص 12:09 م 03:49 م 06:46 م 08:16 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 03:56 ص 05:30 ص 12:08 م 03:49 م 06:46 م 08:16 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 03:54 ص 05:29 ص 12:08 م 03:49 م 06:47 م 08:17 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 03:53 ص 05:28 ص 12:08 م 03:49 م 06:48 م 08:18 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 03:51 ص 05:27 ص 12:08 م 03:49 م 06:49 م 08:19 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 03:50 ص 05:26 ص 12:08 م 03:49 م 06:49 م 08:19 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 03:49 ص 05:25 ص 12:08 م 03:49 م 06:50 م 08:20 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 03:46 ص 05:23 ص 12:07 م 03:49 م 06:52 م 08:22 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 03:45 ص 05:22 ص 12:07 م 03:49 م 06:53 م 08:23 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 03:43 ص 05:21 ص 12:07 م 03:49 م 06:53 م 08:23 م