الزهار: مواجهة العدو تتطلب من الجميع توحيد الصف نحو تحرير فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمود الزهار، اليوم الثلاثاء، أن المطلوب من جميع المتضررين من الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة العربية والشعب الفلسطيني، ضرورة توحيد الصف في مواجهة العدو على جميع الجبهات نحو تحرير فسلطين كاملة.

جاءت كلمة القيادي في "حماس"، محمود الزهار، في ندوة سياسية بعنوان "يوم الأرض ما بعد سيف القدس (رؤية استشرافية)" ، بمدينة غزة، تزامنًا مع ذكرى يوم الأرض الـ46.

وأوضح الزهار، أن تحرير فلسطين يترتب من الجميع إعادة صياغة برنامج وطني جامع على عقيدة واحدة وموحدة في أن تحرير فلسطين يكون من النهر إلى البحر، دون التفريط في شبر واحد.

وبيّن أن المطلوب حاليًا وحدة موقف في معركة فاصلة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال في تحرير فلسطين كاملةً، مشدّدًا على أن معركة "وعد الآخرة" جزء من العقيدة الإسلامية التي تؤمن بهذا النهج.

وأشار القيادي، الزهار، إلى أن تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي والتي باتت مسألة وقت، ستغير من طبيعة الجغرافيا السياسية في المنطقة لصالح الشعب الفلسطيني والعربي.