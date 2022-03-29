حركة الجهاد الإسلامي تنعى شقيق القيادي المؤسس خالد جرادات

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التعزية والمواساة من عموم عائلة جرادات الكرام في السيلة الحارثية بمدينة جنين، ومن الشيخ القيادي المؤسس خالد جرادات "أبو هادي"، بوفاة شقيقه المرحوم يوسف جرادات، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية، قضاها طائعاً لله تعالى صابراً محتسباً.

وخصت حركة الجهاد بالعزاء أشقاء المرحوم الأخوة المجاهدين، وأبنائه البررة، وعموم أسرة الفقيد العزيز وأحفاده وعائلته وأصدقائه.

وقالت الحركة نسأل الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبناءه وعائلته الصَّبر وحسن العزاء، وأن يعوضهم عنه خير عوضٍ.