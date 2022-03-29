كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء 30-3-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 ص
29 مارس 2022
كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء 30-3-2022
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول كشف جديد للمسافرين على بند "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم غد الأربعاء الموافق 30 مارس 2022.

ودعت وزارة الداخلية بغزة، المسافرين الذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بالتوجه إلى المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات، بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا اليوم.

وطالبت الوزارة، من المسافرين التواجد الساعة السابعة صباحا، غدًا الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

كشف أسماء المسافرين غداً

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