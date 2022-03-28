أبومذكور: استمرار موسم العمرة في غزة بعد حل الإشكاليات الخاصة بتوقفها

أكد رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة عوض أبو مذكور، مساء اليوم الإثنين، استمرار موسم العمرة الحالي 2022 في قطاع غزة بعد ابلغه اليوم عن توقفها.

وقال أبو مذكور في تصريح صحفي، تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تم حل الإشكاليات الخاصة بتوقف موسم العمرة الحالي بعد التواصل بين الجهات المعنية التي اتفقت أن يكون سفر وعودة المعتمرين يوم الثلاثاء من كل أسبوع

وكان رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة عوض أبو مذكور، قد أعلن، عصر اليوم، خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" توقف موسم العمرة في قطاع غزة بعد ابلغه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن قرار وقف العمرة بعد رحلات اليوم وغدا الثلاثاء من قبل حكومة غزة.

يذكرأن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، قد أعلن في يناير2022، عن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة كورونا.