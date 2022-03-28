بالصور حركتا حماس و الجهاد الإسلامي تختتمان سلسلة لقاءات قيادية في جميع محافظات القطاع

أنهت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، اليوم الإثنين 28 مارس، سلسلة لقاءات قيادية موسعة في جميع محافظات قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحركتان وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أكدتا فيه أن اللقاءات شارك فيهل القادة السياسيين للحركتين وقادة سرايا القدس وكتائب القسام وقادة التنظيم والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة.

كما أكدت الحركتان أن اللقاءات تناولت هموم شعبنا وقضيتنا الوطنية وآليات تعزيز برنامج المقاومة وسبل تطوير العلاقات الثنائية وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين الأحرار".

وفيما يلي نص البيان:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي

أنهت حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي ظهر اليوم الإثنين 28 مارس سلسلة لقاءات قيادية موسعة في جميع محافظات قطاع غزة.

شارك في اللقاءات القادة السياسيين للحركتين وقادة سرايا القدس وكتائب القسام وقادة التنظيم والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة.

تناولت اللقاءات هموم شعبنا وقضيتنا الوطنية وآليات تعزيز برنامج المقاومة وسبل تطوير العلاقات الثنائية وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين الأحرار.

وستشكل الحركتان لجان عمل مشتركة في جميع المستويات.

وتعاهد الحركتان جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم على المضي في طريق المقاومة والوحدة وصولاً إلى تحقيق أهدافنا في التحرير والعودة بإذن الله تعالى.

حركة المقاومة الإسلامية حماس

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 28 مارس 2022 م.















































