ديبالا يستقر على ناديه الجديد

استقر الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، على وجهته الجديدة، بعد الرحيل عن صفوف البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، بحسب تقرير صحفي.



وينتهي عقد ديبالا مع اليوفي، الصيف المقبل، وقد أعلن ناديه عن فشل مفاوضات التجديد.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ديبالا اختار الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، من أجل اللعب تحت قيادة مواطنه دييجو سيميوني.



وأضافت الصحيفة أن أتلتيكو يتابع ديبالا منذ فترة طويلة، وكان يرغب في التعاقد معه خلال السنوات الماضية، لكن أمامه الآن فرصة ذهبية لضمه مجانًا.



ويسعى الروخي بلانكوس للتعاقد مع مهاجم جديد، لخلافة النجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.



وارتبط اسم ديبالا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ آخر، مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وباريس سان جيرمان.

