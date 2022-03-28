امساكية رمضان 2022 في ماليزيا، أيام قلائل تفصلنا عن حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل للعام الجاري 1443 هجري، وهو شهر ينتظره المسلمون في كل بقاع الأرض على أحر من الجمر؛ لأنه يحمل في جعبته الكثير من الخيرات والأجر والثواب العظيم، لهذا يستمر المسلمون أيامه لنيل الأجر والثواب العظيمين الذين يقربهم من الله سبحانه وتعالى، حتى أن روتين المسلم اليومي يتغير في أيام شهر رمضان المبارك، فهو يكثفون أوقاتهم بالعبادة والأدعية، والصلوات وقراءة القرآن الكريم، حتى أن صلة الأرحام تزداد ويتفقد المسلمون بعضهم بعضا، فهو شهر الخير والبركة والعتق من النار.

امساكية رمضان في ماليزيا- كوالالمبور

ومع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، يشرع المسلمون في البحث عن امساكية رمضان 2022 في ماليزيا، إذ تتصدر محركات البحث، الانترنت، للبحث عن امساكية رمضان 2022-1443، فهي تعمل على توضيح مواعيد الصلوات والأذان والإقامة، ومعد الإفطار والسحور، وخاصة من اختلاف الأوقات الذي يحصل بين الدول سواء العربية أو الإسلامية، كما أنها تمتاز بتوضيح تلك المواعيد والمواقيت لأيام شهر رمضان كاملة، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، امساكية شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم بشكل عام وفي ماليزيا على وجه الخصوص.

امساكية رمضان في ماليزيا

ولم يتبقى على حلول رمضان المبارك سوى أقل من أسبوع، فينتظر المسلمون حلول هذا الشهر الفضيل، إذا يستقبلوه بالسعادة والفرحة والزينة والأدعية الروحانية والرمضانية، فله رونق خاص في نفوس وقلوب المسلمين بشكل عام، لهذا يحرصون على البحث عن امساكية رمضان في ماليزيا، لكي يتفرغون للعبادات والطاعات لنيل الأجر والثواب وذلك ابتغاء لمرضاه الله والتقرب منه سبحانه وتعالى.

امساكية شهر رمضان 1443 هـ في ماليزيا

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