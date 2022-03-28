امساكية رمضان 2022 في السويد، يترقب المسلمون في جميع أنحاء المعورة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام من أجل زيادة الطاعة والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ العد التنازلي على حلول شهر رمضان الفضيل، إذا تبقى له أقل من أسبوع، لهذا يتصدر البحث في كل دول العالم عن امساكية شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443 هجري، كون أن لكل دولة امساكية خاصة بها، وذلك لأن المواقيت تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى خر، حسب الطبيعة الجغرافية لتلك الدولة، ومكان وقوعها من الكرة الأرضية.

امساكية رمضان في السويد

ويبدأ المسلمون بالبحث عن امساكية رمضان 2022 في السويد، وخاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل، ويحرص المسلمون في هذه الدولة غير المسلمة للبحث عن امساكية شهر رمضان المبارك، فهي تُعد من أهم المصادر لمعرفة مواقيت الأذان والصلوات، ومواعيد الإفطار والسحور، وخاصة مع قلة عدد المساجد في السويد، كونها تضم نسبة قليلة مسلمين مقابل الملايين من الفئات غير المسلمة، ويحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لإرفاق إمساكية شهر رمضان المبارك في السويد، ليتمكن المسلمون هناك من الاطلاع على مواعيد الأذان والصلوات والسحور والإفطار.

امساكية شهر رمضان في السويد

ويشرع في هذا الأيام ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، المسلمون هناك في ذلك البلد الأجنبي الحصول على امساكية شهر رمضان للعام 2022، سواء إلكترونية، أو ورقية، لكي يتعرفوا على كل مواقيت ومواعيد العبادة والصلاة، فهي توضح تلك المواعيد طوال الشهر الفضيل.

امساكية رمضان في السويد 1443 – 2022

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:18 ص 06:43 ص 01:19 م 04:51 م 07:55 م 09:25 م

الاثنين 2 04 أبريل، 2022 04:14 ص 06:40 ص 01:19 م 04:52 م 07:57 م 09:27 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:11 ص 06:38 ص 01:18 م 04:53 م 07:59 م 09:29 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:07 ص 06:35 ص 01:18 م 04:55 م 08:01 م 09:31 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:03 ص 06:33 ص 01:18 م 04:56 م 08:03 م 09:33 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 03:59 ص 06:30 ص 01:18 م 04:57 م 08:05 م 09:35 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 03:55 ص 06:28 ص 01:17 م 04:58 م 08:07 م 09:37 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 03:51 ص 06:25 ص 01:17 م 04:59 م 08:09 م 09:39 م

الاثنين 9 11 أبريل، 2022 03:47 ص 06:23 ص 01:17 م 05:00 م 08:11 م 09:41 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 03:43 ص 06:20 ص 01:17 م 05:01 م 08:13 م 09:43 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 03:39 ص 06:17 ص 01:16 م 05:02 م 08:15 م 09:45 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 03:35 ص 06:15 ص 01:16 م 05:03 م 08:17 م 09:47 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 03:30 ص 06:12 ص 01:16 م 05:04 م 08:19 م 09:49 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 03:26 ص 06:10 ص 01:16 م 05:05 م 08:21 م 09:51 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 03:21 ص 06:07 ص 01:15 م 05:06 م 08:23 م 09:53 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 03:17 ص 06:05 ص 01:15 م 05:07 م 08:25 م 09:55 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 03:12 ص 06:03 ص 01:15 م 05:08 م 08:27 م 09:57 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 03:07 ص 06:00 ص 01:15 م 05:09 م 08:29 م 09:59 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 03:02 ص 05:58 ص 01:14 م 05:10 م 08:31 م 10:01 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 02:57 ص 05:55 ص 01:14 م 05:10 م 08:33 م 10:03 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 02:51 ص 05:53 ص 01:14 م 05:11 م 08:35 م 10:05 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 02:45 ص 05:50 ص 01:14 م 05:12 م 08:37 م 10:07 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 02:39 ص 05:48 ص 01:14 م 05:13 م 08:39 م 10:09 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 02:33 ص 05:46 ص 01:13 م 05:14 م 08:41 م 10:11 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 02:26 ص 05:43 ص 01:13 م 05:15 م 08:43 م 10:13 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 02:18 ص 05:41 ص 01:13 م 05:16 م 08:45 م 10:15 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 02:10 ص 05:39 ص 01:13 م 05:17 م 08:47 م 10:17 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 02:01 ص 05:37 ص 01:13 م 05:18 م 08:49 م 10:19 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 01:49 ص 05:34 ص 01:13 م 05:18 م 08:51 م 10:21 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 01:31 ص 05:32 ص 01:13 م 05:19 م 08:53 م 10:23 م