مختص بالشأن الصهيوني: العمليات الفدائية في الداخل المحتل ظاهرة جديدة ستربك الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:22 م
27 مارس 2022
عملية الخضيرة
اعلان اسفل صورة الخبر

أكد المختص في الشأن الصهيوني الأستاذ جمعة تايه أن عملية النقب قبل أسبوع وعملية الخضيرة اليوم أكبر من موضوع عملية فدائية بل هي ظاهرة جديدة ستربك الاحتلال.

و قال المختص في تعقيب له على عملية اطلاق النار في الخضيرة مساء اليوم الاحد: " إن معركة سيف القدس ما زالت تأتي بنتائجها وأبرز هذه النتائج تعزيز ثقافة المقاومة في نفوس أهل الداخل الفلسطيني".

و بين المختص بأن معركة سيف القدس وحدت البوصلة تجاه الاحتلال الصهيوني.

و أضاف: "نحن سنشهد مرحلة جديدة من العمليات الفدائية في الداخل المحتل تجاه الاحتلال الصهيوني".

و أشار المختص تاية الى أن العمليات في الداخل المحتل ستؤثر على الاحتلال وستربك حساباته، مشدداً على أن  العمليات الفردية تقلق المنظومة الأمنية الصهيونية بشكل كبير

و أضاف: " إذا استمر الاحتلال بالمضايقات والاعتقالات في الداخل المحتل سترتفع وتزداد وتيرة العمليات الفدائية".

متعلقات