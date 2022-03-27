تردد قنوات CBC الجديد 2022، استطاعت قنوات سي بي سي CBC 2022، تحقيق النجاح والحصول على نسب مشاهدة عالية، خاصة قناة سي بي سي دراما، حيث تعتبر من واحدة من أهم القنوات الدرامية التي لها عدد كبير من المشاهدين، لانفرادها بمسلسلات حصرية تنفرد بها طوال العام، و قناة سي بي سي بدأت بث برامجها عام 2011، وبالرغم من قصر مدة تواجدها بين القنوات المختلفة على القمر الصناعي إلا أنها حققت نسب مشاهدة عالية للغاية، وأصبحت من أوائل القنوات التي يحرص المشاهد على تواجدها في قائمة قنواته.

تردد قناة cbc 2022

كما تعد شبكة قنوات سي بي سي CBC، من أكبر شبكات القنوات فى الوطن العربى، والتى تضم قنوات ( CBC - CBC Sofra - CBC Drama - CBC Extra)، وفي هذا المقال الذي حمل عنوان تردد قناة cbc 2022، سنقدم لكم نحن في فريق العمل الخاص بموقع "فلسطين اليوم"، ترددات تردد قناة cbc 2022.

تردد قناة cbc على التردد :

التردد : 11488 معدل الترميز : 27500 القطبية : ٱفقي H معامل تصحيح الخطأ : ⅚

تردد قنوات CBC الجديد 2022

وتردد قناة cbc 2022، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، يبحث العديد من المواطنين عن تردد القنوات الجديدة 2022، بعدما تغير تردد بعض القنوات مع الساعات الأولى من العام الجديد 2022، وفيما يلي:

تردد قناة cbc drama الجديد

تردد : 11919 H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6تردد : 11488 Vمعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 رأسى

تردد قناة CBC الجديد 2022

وشهد تردد قناة cbc 2022 و خاصة تردد قناة cbc سفرة الجديد اهتمامًا بارزًا خلال الساعات الماضية على محركات البحث لا سيما محرك جوجل حيث رصد فريق العمل " بحثًا مكثفًا حول التردد الجديد للقناة، وتعد القناة واحدة من أنجح وألمع القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات التي تهتم بنشر وجبات الطعام ووصفات جديدة للطعام اضافة لأنواع مختلفة من الحلويات.

تردد قناة cbc sofra الجديد

- تردد والاستقطاب: 11390 - أفقى H

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.