امساكية رمضان 2022 في ليبيا، يبدأ الناس بشكل عام بالبحث عن موعد شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443 هجري، كما يبحث الصائمون عن إمساكية شهر رمضان المبارك، للاطلاع على تفاصيل ومواعيد الأذان وأوقات الصلاة بشكل عام، ومواعيد الفطور والسحور وأذان الفجر بشكل خاص، حيث أن الأوقات تختلف من بلد لأخر وفق الطبيعة الجغرافية للدولة، فالكثير من الدول تختلف فيما يتعلق بعدد ساعات الصيام، وحتى أن العديد منهم في كل عام يختلفون في موعد أول يوم رمضان وذلك وفق الطبيعة الجغرافية للبلاد.

امساكية رمضان 1443 هـ في ليبيا

ومنذ هذه الأيام يشرع الصائمون في البحث عن امساكية رمضان 2022 في ليبيا، فيلجأ الناس في ذلك البلد، لتكثيف البحث عن امساكية شهر رمضان ومواعيد الفطور والسحور، وخاصة الذين يعملون في الأشغال الشاقة، فهم يصومون لساعات طويلة دون تناول أي طعام أو شراب في نهار الشهر الفضيل، لهذا يحاولون تأخير مواعيد تناول السحور وشرب الماء حتى لا يشعرون بالعطش منذ بدء النهار، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، في نشر امساكية شهر رمضان 1443 هـ في ليبيا، حتى تعم الفائدة بين المسلمين في تلك الدولة.

موعد رمضان في ليبيا

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام الجاري في يوم 2 ابريل 2022- 1443 هـ، إلا أن يبدأ الصيام في اليوم التالي من رؤية هلال الشهر الفضيل من الجهات الموثوقة.

امساكية رمضان 2022

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الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 05:19 ص 06:50 ص 01:16 م 04:52 م 07:42 م 09:12 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 05:17 ص 06:48 ص 01:16 م 04:52 م 07:43 م 09:13 م

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الجمعة 20 22 أبريل، 2022 05:04 ص 06:38 ص 01:13 م 04:53 م 07:49 م 09:19 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 05:03 ص 06:37 ص 01:13 م 04:53 م 07:50 م 09:20 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 05:01 ص 06:35 ص 01:13 م 04:53 م 07:51 م 09:21 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 05:00 ص 06:34 ص 01:13 م 04:53 م 07:51 م 09:21 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:59 ص 06:33 ص 01:13 م 04:53 م 07:52 م 09:22 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:57 ص 06:32 ص 01:13 م 04:53 م 07:53 م 09:23 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:56 ص 06:31 ص 01:12 م 04:53 م 07:54 م 09:24 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:55 ص 06:30 ص 01:12 م 04:53 م 07:54 م 09:24 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:53 ص 06:29 ص 01:12 م 04:53 م 07:55 م 09:25 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:52 ص 06:28 ص 01:12 م 04:53 م 07:56 م 09:26 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 04:51 ص 06:27 ص 01:12 م 04:53 م 07:57 م 09:27 م