الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ25 على التوالي

يواصل الأسير خليل محمد خليل عواودة (40 عامًا) من محافظة الخليل بالضفة المحتلة، والقابع في معتقل عوفر، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة.

وشرع الأسير في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 03/03/2022، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن توجه له محكمة الاحتلال أي تهمة، مطالبًا بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه والإفراج عنه.

و يعاني عواودة حالياً من وجع في الرأس وعدم القدرة على الحركة المتواصلة، بالإضافة إلى أنه مصاب بمرض الغضاريف في الرقبة والظهر منذ حوالي 5 سنوات، وبحاجة لإجراء عملية وعلاج طبيعي ، وأيضاً قام الأسير وقبل سنة ونصف بإجراء عملية إزالة ظفر من عينه اليمنى وحالياً بحاجة لإجراء عملية إزالة ظفر من عينه اليسرى، في الوقت الذي تكتفي عيادة السجن بإعطائه مسكنات للأوجاع فقط.

والأسير متزوج وأب لأربع طفلات، وكان قد أمضى مسبقاً 12 عاماً في سجون الاحتلال منها 5 سنوات إداري، حيث أفرج عنه بتاريخ 30/06/2016.