مقتل شاب في "تل السبع" يرفع عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل منذ بداية العام لـ20

قتل الشاب جلال عبد القادر أبو غليون (28 عاما)، متأثراً بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة تل السبع في النقب، فجر اليوم الأحد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغاً عن جريح في بلدة تل السبع، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية إلى شاب ونقلته على السرعة وهو بحالة خطيرة جدًا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته لاحقا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي وقعت جراء شجار بين مجوعتين، حيث تم خلال الشجار تبادل إطلاق النار، وخلال ذلك، أصيب شاب بجروح بالغة الخطورة توفي لاحقا على إثرها، بحسب ما أوردت الشرطة في بيان لها.

20 قتيلاً في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وفي أعقاب الجريمة في تل السبع، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري إلى 20 قتلا، وهم: رزان عباي من كفر كنا، وعبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا وعبد الرحيم عبد اللطيف سلامة من قلنسوة، وصالح أنور عليقة من الفريديس، وجلال عبد القادر أبو غليون من تل السبع.

يذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في الجولان السوري المحتل ومدينة القدس المحتلة.