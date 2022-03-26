رئيس بلدية "الكرك" يطالب بإعادة درع قُدم لوفد "إسرائيلي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:14 م
26 مارس 2022
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