رئيس بلدية "الكرك" يطالب بإعادة درع قُدم لوفد "إسرائيلي"

طالب الرئيس الجديد لبلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، اليوم السبت، بـلاده باسترجاع درع بلدية الكرك الذي قُدم للوفد الصهيوني إبان زيارته للمدينة في العام 2019.

ويُشار إلى أن المعايطة أصبح رئيسا لبلدية الكرك بعد فوزه بالانتخابات المحلية الأربعاء الماضي

وقال المعايطة في كتاب وجهه لوزارة الخارجية الأردنية:" إن الكرك لا تقبل أن تكون دروعها مع قتله الأطفال ومغتصبي أرض فلسطين".

وكانت اشتعلت احتجاجات شعبية في العام 2019، إثر قيام رئيس بلدية الكرك السابق بتقديم درع البلدية كهدية لوفد سياحي "إسرائيلي" زار المنطقة.

جدير ذكره أن الأردن مرتبط باتفاقية تسوية مع "إسرائيل" منذ عام 1994، عُرفت باتفاقية "وادي عربة"، ونصت على إنهاء حالة العداء بين الطرفين.