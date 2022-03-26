باحث كويتي يطلق برنامجاً توعوياً عن فلسطين في شهر رمضان

من المقرر أن يطلق الباحث الكويتي عبدالله الموسوي، سلسلة جديدة من برنامج "دقيقة فلسطينية"، خلال شهر رمضان المقبل.

وقال الموسوي، المتخصص بالشأن الفلسطيني، إن برنامجه، الذي سيبث للعام الرابع على التوالي، سيبث مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن معلومات توعوية موجزة عن مختلف جوانب القضية الفلسطينية، في أقل من دقيقة في كل حلقة.

وأضاف الموسوي خلال حديثه لـ"قدس برس"، أن الهدف من البرنامج "توعية أبناء الأمة بمختلف جوانب القضية المركزية بأسلوب عصري بعيداً عن المحاضرات المطولة".

وأشار إلى أن "دقيقة فلسطينية" يسعى لحماية العقل العربي من محاولات تسويق التطبيع واعتباره نهجاً طبيعياً.

وأوضح أن البرنامج سيتناول عدة موضوعات أبرزها؛ التطبيع الرياضي، التطبيع الديني، التطبيع العلمي، التطبيع السياسي، التطبيع الإعلامي، المستوطنات، القوانين الدولية.