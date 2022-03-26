فعاليات "يوم الأرض" تبدأ اليوم من مخيم "ملكة" بالتزامن مع الداخل المحتل

من المقرر ان تنظم الهيئة الوطنية لإسناد شعبنا بالداخل، اليوم السبت 26 مارس 2022 فعالية جماهيرية حاشدة في مخيم العودة، ( ملكة ) شرق مدينة غزة بالتزامن مع فعاليات جماهيرية أيضا في كل من النقب وعرابة البطوف ، إحياءً ليوم الأرض، وسط دعوات لمشاركة جماهيرية واسعة .

وبينت الهيئة ان المهرجان الكبير في يوم الأرض سيكون في الثلاثين من مارس في منطقة الميناء على شاطئ بحر غزة متزامناً مع فعاليات إسنادية شعبية في الضفة الفلسطينية وفي مختلف أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني .

وأكدت الهيئة على أن الفعاليات الجماهيرية والسلّمية والمدنية تُرسّخ وحدة الأرض والشعب والقضية وتؤكد على وحدة شعبنا وتلاحمه الداخلي في مواجهة سياسة الإحتلال والحصار والتمييز العنصري.

وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قد أعلنت عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المُحتل . والتي تضمّ مُمثلي القوى السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني و الوجهاء والعشائر .

وجاء تأسيس الهيئة من أجل التأكيد على وحدة الأرض والشعب والقضية وإسناد شعبنا في الداخل عبر تنظيم فعاليات شعبية وطنية مشتركة مثل إحياء يوم الأرض الخالد وغيرها من المناسبات الوطنية .

وبينت الهيئة الي أنها تستند في عملها على الطابع الشعبي والسلمي والمدني فقط إستناداً لحق الشعوب في مقاومة الإحتلال والتمييز العنصري وفقا للقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان.

وتهدف الهيئة للتأكيد على أننا شعب موحد رغم سياسة التفتيت والتجزئة الجغرافية والديموغرافية المُمارسة من قبل الإحتلال ومن أجل ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده .