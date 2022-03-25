دائرة الجرائم الالكترونية توقف صاحب معرض أجهزة خلوية باع شريحة باسم مواطنة دون علمها

أوقفت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، اليوم الخميس، التاجر (ح. ع) وهو أحد أصحاب معارض بيع الهواتف الخلوية، وذلك بعد قيامه ببيع شريجة جوال على اسم إحدى المواطنات بدون علمها.

وبينت دائرة الجرائم الإلكترونية، أنها شرعت بالبحث والتحري، بعد تلقيها شكوى المواطنة (ص. م)، والتي مفادها قيام شخص مجهول باستخدام شريحة على اسمها للاتصال والتواصل، وبالمتابعة تبين قيام معرض (م) ببيع الشريحة على اسمها، وباستجواب صاحب المعرض المذكور أقر بما نسب إليه.

وعليه تمت إحالة المذكور لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول.