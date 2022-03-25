وفد الجهاد يزور محررين من القدس ويهنئهم بالحرية

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، محررين من مدينة القدس المحتلة، لتهنئتهم بالحرية من سجون الاحتلال.

وتوجَّه الوفد إلى منزل المقدسي والإعلامي عنان نجيب (48 عاماً) من البلدة القديمة بالقدس لتهنئته بالحرية، والذي أفرج عنه بعد قضاء 8 شهور بالاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

ويعدُّ عنان نجيب من أبرز النشطاء والإعلاميين المقدسيين، حيث وجهت له قوات الاحتلال عدة تهم، منها الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وقد تعرض للاعتقال والملاحقة والإبعاد عن مدينة القدس.

كما زار الوفد، عائلة المحرر قسام عطاالله حلبية (23 عاماً) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، والذي أفرج عنه بعدما أمضى 22 شهراً في سجون الاحتلال.

وهو نجل الشيخ عطالله حلبية، أحد مؤسسي حركة الجهاد الاسلامي في منطقة القدس، وله شقيق اَخر يقبع في سجون الاحتلال وهو الأسير جهاد حلبية.

وأكد الوفد أن هذه الزيارات تأتي في إطار تهنئة المحررين بسلامة الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، والوقوف إلى جانب قضية الأسرى ودعم صمودهم في معركتهم من أجل الحرية والكرامة.