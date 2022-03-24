فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا، على خلفية الأزمة مع أوكرانيا.

واعلن البيت الأبيض، أن العقوبات المالية تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع روسية.

وتنص الإجراءات الجديد على تجميد أصول في الولايات المتحدة، وتشمل 328 نائبا في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من "الشركات العامة الكبرى" في قطاع الدفاع، وفق بيان البيت الأبيض.

كما أن العقوبات تستهدف خصوصا "تاكتيكل ميسيلز كوربوريشن" وهو تكتل دفاعي روسي تابع للدولة ينشر أسلحته حاليا في روسيا.

وشنت الولايات المتحدة ودول اوروبية حملة واسعة ضد روسيا، تمثلت في فرض عقوبات مالية ضد موسكو ومؤسساتها الحيوية، ردًا على العملية الروسية الخاصة.