امساكية رمضان في روسيا، يبحث في هذه الأيام مسلمو روسيا عن امساكية شهر رمضان للعام الجاري، للاطلاع على عدد ساعات الصوم، ومواعيد الأذان ومواقيت الصلاة، وموعد السحور والفطور، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك على المسلمين في كل بقاع المعمورة، فلم يتبقى سوى أيام قليلة للبدء بصوم أول أيام الشهر الفضيل، لهذا يبدأ المسلمون في البحث عن امساكية شهر رمضان للعام الجاري 2022، كل حسب بلده الذي يقطنه، لتسهل عليه عملية البحث عن تلك المواقيت.

امساكية شهر رمضان المبارك في روسيا

وعلى وجه الخصوص يشرع المسلمون في البحث عن امساكية رمضان في روسيا، فهم يشكلون نسبة صغيرة مقارنة بنسبة سكان ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ولذلك يحاولون معرفة أوقات الأذان والسحور والفطور عن طريق الإمساكية التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة، وهو ما تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشرها ليستفيد منها مسلمي روسيا وكذلك تحرص على نشر كل امساكيات الدول العربية والإسلامية والأجنبية لتعم الفائدة على الجميع.

امساكية رمضان 2022 في روسيا

ويحرص مسلمو روسيا للحصول على امساكية شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022 ميلادي- 1443 هجري، وهو ما فيه فائدة لكل المسلمين في البلد الأجنبي، حتى يتسنى لهم معرفة تواقيت الصلوات والفطور والسحور حسب التوقيت المحلي لتلك الدولة.

امساكية رمضان 1443 هـ في روسيا

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