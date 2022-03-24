السجون تستعد لخوض إضراب الأسرى عن الطعام غداً.. والساعات القادمة حاسمة

يستعد أكثر من 3000 أسير في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يوم غدٍ الجمعة 25/3/2022، للبدء في خوض إضراب الحركة الأسيرة الجماعي، لتحقيق مطالب الأسرى، وحقهم في العيش بكرامة.

وأوضح، تامر الزعانين مسؤول مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء في غزة، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأسرى في سجون الاحتلال سيخوضون إضراباً موحداً عن الطعام، تشارك فيه كل الفصائل والتنظيمات.

وأفاد الزعانين، أن عدد الأسرى في السجون مايقارب من 4400 أسير، يستثنى منهم مايقارب من 1400 أسير بين أسير إداري ومريض، ليصل عدد المشاركين في الإضراب 3000 أسير.

وعن مطالب الأسرى، بين الزعانين، أن الأسرى يطالبون بعودة الأمور في السجون إلى ما كانت عليه قبل عملية نفق جلبوع، والهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد الأسرى، وفرض العقوبات نحو الأسرى، كما يطالبون بتمكين أسرى غزة من تلقي زيارات عائلية أسوة بزملائهم في الضفة.

وأشار الزعانين، إلى أن الأسرى يطالبون كذلك بتحسين الأمور الحياتية للأسرى، ورفع العقوبات ووقف التنقلات التي تجريها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى المؤبدات.

وبشأن الحديث عن اتصالات من أجل إرجاء الإضراب، أكد الزعانين أن الاحتلال يراوغ حتى اللحظة الأخيرة والرمق الأخير من أجل منع إضراب الأسرى، إلا أن نهاية اليوم ستكون حاسمة للإعلان عن ذلك.

من جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إضراب الحركة الأسيرة لا زال قائماً وفي موعده، ولا زال الحوار مستمر في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية، وفي حال فشل الحوار والجلسات سيكون غداً أول أيام الإضراب.

وطالبت الهيئة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب، بعيداً عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدم من بطولات وتضحيات.

وأضافت الهيئة:"جميعنا سنكون جسم واحد خلف أسرانا، وسنكون رهن إشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لأنهم أصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه".

وأوضحت الهيئة، بأن كافة الجهود تركز على ضرورة تلبية مطالب أسرانا، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وأن تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن حقوق أسرى حركات التحرر، وعلى الاحتلال أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً لتجنب هذه الانتفاضة.

وفي 10 مارس/آذار الجاري أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 مارس/آذار الجاري، للضغط على إسرائيل لتنفيذ عدد من مطالبهم.

وتتمثل أبرز مطالب الأسرى، وفق نادي الأسير، في إلغاء مجموعة "العقوبات" المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل إعادة اعتقالهم.

وأشار إلى مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4400، بينهم 33 سيدة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا (دون تهمة) حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.